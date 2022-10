Weinverkostung und Musik

Die Meersburger Wein-Gespräche finden dieses Jahr im Rahmen der Herbstwoche statt. Am Mittwoch, 26. Oktober, ab 18 Uhr gibt es im Vineum Bodensee, Vorburggasse 11 in Meersburg, eine Verkostung und Musik.

Von 18 bis 20 Uhr können im Veranstaltungssaal Bodenseeweine verkostet werden, und es bleibt viel Raum, um dabei ins fachkundige Gespräch und in den Austausch zu kommen.

Ab 20 Uhr sorgt ein „Torkel trifft spezial“mit Natascha Flamisch für Stimmung in der Eingangshalle. In kleiner, intimer Besetzung gestaltet Sängerin Natascha Flamisch eine Hommage an einige der größten Powerfrauen des Blues von damals bis heute.

Der Eintritt kostet 25 Euro für Degustation und Konzert, 10 Euro nur für das Konzert

Anmeldung beim Vineum Bodensee, Telefon 07532/440-260/-2632, E-Mail info@vineum-bodensee.de oder bei der Gästeinformation Meersburg, Telefon 07532/440400, E-Mail info@meersburg.de.

Das Vineum Bodensee hat am Donnerstag, 27. Oktober, für alle Besucherinnen und Besucher zum letzten Mal in dieser Saison bis 20 Uhr geöffnet. Um 18 Uhr beginnt eine Führung durch die Ausstellung mit anschließender Verkostung von fünf Weinen aus der gesamten Weinregion Bodensee. Eintritt kostet 18 Euro.