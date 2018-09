Weinfest lockt viele Besucher nach Meersburg

Begleitet von den heroischen Klängen des heimischen Fanfarenzugs, von Bürgermeister Robert Scherer, der badischen Weinkönigin Miriam Kaltenbach, der Bodensee-Weinprinzessin Pia Dreher und der Trachtengruppe, haben viele Hundert Besucher am Freitagabend der Eröffnung des 44. Bodensee-Weinfestes in Meersburg beigewohnt. „Genießen sie unsere erlesenen Weine und erleben sie noch bis Sonntag nette und unterhaltsame Stunden in unserem wunderbaren Meersburg“, sagte Stadtoberhaupt Scherer in seiner Begrüßung.

Golden schimmernder Sonnenschein, viele lachende und fröhliche Gesichter, ein wohlschmeckender Gruß von Bacchus und reichlich gute Laune inmitten eines traumhaften Ambientes: Von Freitagabend bis Sonntag haben die Meersburger gemeinsam mit vielen Gästen auf und um den Schlossplatz ihr Bodensee-Weinfest gefeiert. Bereits zur Eröffnung gegen 17 Uhr waren kaum noch freie Sitzplätze zu ergattern, viele Besucher standen mit ihrem gefüllten „Gläsle“ genügsam beieinander und lauschten zunächst den Worten des Bürgermeisters: „Wir dürfen stolz darauf sein, in dieser beeindruckenden und schönen Gegend leben zu dürfen.

Eine Gegend, die von ihren feinen Weinen und ihren Menschen geprägt ist. Ihr zahlreiches Erscheinen belegt einmal mehr, wie sehr Sie Meersburg und ihren kostbaren Rebensaft schätzen und lieben“, freute sich Rathauschef Scherer, der allen dankte, die mit ihrem Wirken und Engagement diese Großveranstaltung möglich machen.

Rund 140 verschiedene Weine

Tatsächlich erlebten die Besucher traditionell ein Weinfest, dass mit seinem abwechslungsreichen musikalischen Programm, vor allem aber mit seinen rund 140 verschiedenen Weinen und regionalen Spezialitäten ein grandioses Festival zu Ehren des heimischen Tropfens war. „Ein Hoch auf Bacchus. Heute schmeckt das Winzerblut gleich nochmals so gut. Das Bodensee Weinfest in Meersburg ist in seiner Art einmalig“, freuten sich, wohl stellvertretend für die meisten Besucher, Ina Rösch nebst Gatten Fridolin, die eigens von Rohrschach in der Schweiz angereist waren.

Und so ließ der schmackhafte Sorgenbrecher, der in die beliebten kleinen Sammelgläschen eingeschenkt wurde, auch für ausgewiesene Vierteles-Schlotzer keine Wünsche übrig: „Wein, Weib und Gesang hieß es schon im Mittelalter. Heute feiern wir den köstlichen Jahrgang 2017“, meinte Schorsche Müller aus Koblenz, bevor er seiner Gattin Else ein köstliches Fläschle Spätburgunder Weißherbst kredenzte.

Drei Wochen früher mit Weinlese begonnen

Wie der Bereichsvorsitzende für den Bodensee im Badischen Weinbauverband, Fabian Dimmeler, berichtete, habe man dieses Jahr ob der guten Witterung rund drei Wochen früher mit der Weinlese begonnen: „Das gibt es nur sehr selten. Wir dürfen auf die Qualität des 2018er gespannt sein. Wir erwarten einen sehr guten Jahrgang, ein außergewöhnliches Produkt“. Das sahen auch die Weinhoheiten so.

Die harte Arbeit habe sich gelohnt, nun gelte es, den wohlverdienten Lohn einzufahren. „Aber nun probieren Sie sich einfach durch, genießen Sie die herrliche Sonne und vergnügen Sie sich auf unserem schönen Weinfest, denn wer badischen Wein trinkt, erfreut sich der Sonnenseite des Lebens“, sagte die badische Weinkönigin Miriam Kaltenbach, bevor Pia Dreher in ihrer ersten offiziellen Amtshandlung als Bodensee-Weinprinzessin verkündete: „Ein Trinkgefäß sobald es leer, macht keine rechte Freude mehr. Hiermit eröffne ich das 44. Meersburger Weinfest“.