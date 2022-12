Weihnachtskonzert mit Klavier und Cello im Neuen Schloss Meersburg

Das Duo Katja Zakotnik und Naila Alvarenga verzaubert seine Zuhörer am Montag, 26. Dezember, um 18 Uhr durch sein melodisches Zusammenspiel von Cello und Klavier bei einem Weihnachtskonzert im Neuen Schloss Meersburg.

In ihrem vielseitigen Repertoire führen die beiden Künstlerinnen glanzvoll durch die verschiedensten Epochen der Musikgeschichte, heißt es in der Pressemitteilung. Bekannte Variationen Beethovens erwecken die Welt der Klassik zum Leben, während durch ein Thema aus Händels Oratorium „Judas Maccabaeus“ die Epoche des Barocks ertönt. Darüber hinaus erfüllen die Melodien der französischen Komponistin Rita Strohl und romantische Werke von Mendelssohn Bartholdy den Spiegelsaal des Neuen Schlosses mit leidenschaftlichen Klängen. Abgerundet wird das abwechslungsreiche Programm durch eine Jazz-Version von „Es ist ein Ros entsprungen“.

Katja Zakotnik und Naila Alvarenga verbindet bereits zwölf Jahre Zusammenarbeit als Duo. Zakotnik schloss ihr Cello mit fünf Jahren ins Herz. Sie studierte in Deutschland, Italien und in den USA und wurde mehrfach ausgezeichnet. Neben der Intensität in ihrem Spiel zeichnet die Künstlerin innovatives und modernes Denken aus: Sie bildete sich zur Konzertpädagogin weiter und ist zertifizierte Kulturmanagerin. Mittlerweile sind ihre außergewöhnlichen Themenkonzerte und Konzerterlebnisse ein Markenzeichen.

Naila Alvarenga begann in ihrer Heimat Brasilien ihr Studium, gewann dort mehrere Wettbewerbe und erhielt schlussendlich ein Stipendium für ein Aufbaustudium in Deutschland. Die Studiengänge zur Solistin, sowie zur Kammermusikerin, studierte sie parallel an der Musikhochschule in Karlsruhe. Sie schloss beide mit Auszeichnung ab und ist bereits eine gefragte Solistin.