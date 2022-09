Wasserpark bringt 3600 Euro für die Kinderstiftung ein

Für Action, Wasserspaß und Abenteuer hat in diesem Sommer wieder der Meersburger Wasserpark im Frei- und Strandbad gesorgt. Besonders das „Blobbing“, bei dem durch einen Sprung auf ein großes Luftkissen eine andere Person durch die Luft ins Wasser katapultiert wird, begeisterte die Besucher. Ziel war es aber nicht nur, Kindern, Jugendlichen und ihre Familien ein attraktives Sportangebot zu machen, sondern auch Spenden für einen guten Zweck einzunehmen, teilt die Meersburg Therme mit. So gab es jeden Abend einen Charity-Wettlauf auf Zeit, dessen Startgebühr mit einer Spende verbunden war. Mehrere Sponsoren stockten die Summen auf, sodass am Ende der acht Tage ein Gesamterlös von 3633 Euro an die „Kinderstiftung Bodensee“ übergeben werden konnte. Die Stiftung unterstützt Kinder aus benachteiligten Lebensverhältnissen.