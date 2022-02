Wallfahrtskirche in Baitenhausen von außen frisch renoviert

Fast ein Jahr hat die Außenrenovierung der Wallfahrtskirche Maria vom Berge Karmel in Baitenhausen gedauert. Nun ist sie abgeschlossen, und dies wird gebührend gefeiert. Mit einem feierlichen Gottesdienst wird die Kirche am Sonntag, 6. Februar, um 9 Uhr wiedereröffnet, teilt die katholische Kirchengemeinde Meersburg mit. Die kleine Kirche ist eine beliebte Hochzeitskirche und ein idyllisches Ausflugsziel. Nun wird als nächstes Projekt die Innenrenovierung geplant.

Die letzte Außen- und Innensanierung fand in den Jahren 1964 und folgende statt, 1997 wurde zudem der Dachreiter, in dem sich der Glockenstuhl befindet, saniert. Im April 2021 begannen dann die jüngsten Renovierungsarbeiten an der Wallfahrtskirche. Das Budget von rund 570 000 Euro sei dabei auf jeden Fall eingehalten worden, für die exakte Schlussrechnung fehlen nur noch wenige Abrechnungen, heißt es im Bericht der Kirchengemeinde.

Die umfangreiche Sanierung war anspruchsvoll und und umfasste Dach, Böden, Portal, Fenster, Uhren und natürlich die Fassaden, die am Ende komplett neu gestrichen wurden. Zuvor wurden die Außenwände gereinigt, durch Feuchtigkeit enstandene Schäden im Sockelbereich instandgesetzt, größere Risse und die historischen Traufgesimsputze restauratorisch überarbeitet und ergänzt. Ein Natursteinrestaurator überarbeitete Fenstergewände, das Hauptportal und die Figurennische darüber substanzschonend und fasste auch das Wappen über dem Hauptportal farblich neu.

Am Dachstuhl und an der Deckenkonstruktion waren holzrestauratorische Arbeiten nötig. Geschädigte Holzbauteile wurden möglichst substanzerhaltend ersetzt und kleine Bereiche gegen Schädlingsbefall behandelt. Beschädigte Ziegel wurden durch historische Biberschwanzziegel ersetzt. Zu den Dacharbeiten gehörten auch unumgängliche Blechnerarbeiten in Kupfer und der Ersatz der vorhandenen Bitumendächer zwischen den Satteldächern im Norden durch Kupferblechbekleidung. Bei der Überpüfung der Holzkonstruktion des Dachreiters stellte sich zudem heraus, dass der Specht einige Schäden verursacht hat und die Lärchenholzschindeln erneuert werden mussten.

Die im Laufe der Jahre blind gewordenen Schutzverglasungen der Kirchenfenster aus Acryl wurden durch Glas ersetzt, die historischen Bleiverglasungen gereinigt, repariert und die Anstriche der Stahl-Rahmenkonstruktion erneuert. Die vorhandenen historischen Schutzgitter wurden vorsichtig gereinigt und neu behandelt. Ebenso wurden die Zifferblätter der Uhren überarbeitet und farblich neu gefasst, die Zeiger neu vergoldet. Die Zeigerwerke wurden überarbeitet und die Motoren erneuert.

Weiter bekam die Sakristei einen neuen Kautschukboden, auch die Dielenböden wurden überarbeitet und wieder eingebaut beziehungsweise zum Teil ersetzt. Die alte Wärmedämmung wurde durch Holzfaserdämmung ersetzt. Auf der Orgelempore wurde im Fenster eine Absturzsicherung aus rahmenlosem Glas eingebaut. Nicht zuletzt wurde auch die Elektrik saniert. Die elektrischen Anlagen im Dachstuhl wurden auf den neuesten Stand gebracht, der Hausanschluss in der Sakristei und die Verteilerschränke erneuert. Die äußere Blitzschutzanlage wurde komplett erneuert.

Kurz vor Weihnachten wurden als letzte Arbeit die Außenanlagen wiederhergestellt und ein neuer Weg zur Sakristei angelegt. Die Rasenansaat folgt nun noch im Frühjahr. Ansonsten sind alle Arbeiten abgeschlossen, stellt die Kirchengemeinde in ihrer Mitteilung erfreut über das Gesamtergebnis fest.

Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Seite: www.kath-meersburg.de