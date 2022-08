Vorfahrt genommen: E-Bike-Fahrer stürzt über Motorhaube eines Autos

Ein 35-jähriger E-Bike-Fahrer wurde am Freitag bei einem Unfall leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt war er am Nachmittag auf der Riedernstraße unterwegs, als ein 67-jähriger Autofahrer ihm die Vorfahrt nahm. „Es kam zur Kollision und der Radfahrer fiel über die Motorhaube auf die Straße“, schreibt die Polizei. Der E-Bike-Fahrer wurde nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 19 000 Euro. Gegen den Autofahrer wird laut Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.