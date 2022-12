Von Klassik über Jazz bis zur Bildung

Das Augustinum Meersburg hat für den Monat Januar ein reichhaltiges Kulturprogramm zusammengestellt.

Evergreens der Klassik gibt es bei einem Klavierabend mit der Pianistin Tamara Shpiljuk am Dienstag,3. Januar 2023, um 19.30 Uhr im Theatersaal. Mit Werken bekannter Komponisten wie Robert Schumann und Edvard Grieg präsentiert sie Höhepunkte der Musik aus zwei Jahrhunderten und versetzt ihr Publikum in Stimmung. Karten zu 12 Euro gibt es an der Abendkasse.

„Jazz im Landeanflug“ heißt es am Freitag, 13. Januar, ab 19.30 Uhr, wenn die Dox Memorial Band auftritt. In Erinnerung an das zwölfmotorige Riesen-Flugboot Do X von Claude Dornier haben Jazz-begeisterte Dornier-Mitarbeiter die Do X Memorial Big Band ins Leben gerufen. Die Band wird von ihrem Bassisten Hartmut Heinzelmann geleitet, der sie mit professionellen Anspruch über die Grenzen des Bodensees hinaus bekannt gemacht hat. Das Repertoire deckt die komplette Bandbreite des Big-Band-Jazz ab. Karten zu 20 Euro, ermäßigt 18 Euro, gibt es an der Abendkasse.

Das Cinema Augustinum zeigt am Dienstag, 17. Januar, die französische Komödie „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“ (2022). Beginn ist um 19 Uhr. Karten zu 7 Euro, ermäßigt 5 Euro, gibt es an der Abendkasse.

„Ist Bildung Mittel zum Zweck oder humane Qualität?“ fragt Hartmut Ferenschild bei seinem Vortrag am Donnerstag, 19. Januar, um 19 Uhr. Spätestens seit dem „PISA-Schock“ vor inzwischen 22 Jahren herrscht durchgreifende Verunsicherung darüber, was Bildung ist und wie sie den nachwachsenden Generationen nahegebracht werden soll. Bildung unterliegt einer Verzweckung, sie sei der Rohstoff zur Erzeugung von Humankapital innerhalb einer effizienzorientierten Wettbewerbsgesellschaft. Was sie sonst noch sein könnte, ja sein müsste, daran möchte Hartmut Ferenschild in seinem Vortrag erinnern. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Der weitgereiste Abenteurer, Reisefotograf und Buchautor Robert Neu hat sich als einer der weltweit wenigen Menschen überhaupt aufgemacht, den größten, wichtigsten und dramatischsten Fluss Chinas, den Jangtse, komplett von der Mündung bis zur extrem abgelegenen Quelle im Hochland Tibets zu erkunden. Im Vortrag am Mittwoch, 25. Januar, berichtet er ab 19 Uhr informativ, bildgewaltig und mit dem nötigen Tick Humor von der Reise und einem faszinierend unbekannten Land. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Kartografische Fundstücke der Kinder- und Jugendliteratur aus drei Jahrhunderten gibt es in der Wanderausstellung der Internationalen Jugendbibliothek München mit dem Titel „Mit 70 Karten um die Welt“ zu sehen. Ausstellungseröffnung ist am Dienstag, 31. Januar, um 19 Uhr im Galerieflur des Augustinums. 70 Beispiele von echten, fiktiven, phantastischen und inneren Welten gibt es in der Wanderausstellung zu sehen, die an 16 Standorten Station macht. Die älteste Reproduktion einer Karte stammt von Comenius aus dem Jahr 1658, das jüngste Beispiel ist aus dem Jahr 2014. Der eintritt ist frei.