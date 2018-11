Von der Liebes- und Lebenskatastrophe der Droste

Annette von Droste-Hülshoff: 1797 bei Münster geboren, 1848 in Meersburg gestorben. Als Mitglied eines alten Adelsgeschlechts findet sie eine Welt vor, die im Umbruch ist. Die Dichterin lebt ihre Gefühle aus, will sich nicht anpassen. Was sie aber auch ist: eine Nervensäge, ein enfant terrible, freiheitsliebend und für ihre Zeit erstaunlich unabhängig. So ist die junge Annette von Droste-Hülshoff, als sie sich in Heinrich Straube, den genialischen Mittelpunkt der Göttinger Peotengilde verliebt.

Was tatsächlich im Sommer 1820 auf dem Bökerhof vorgefallen ist, liegt für immer im Dunkeln. Aber der geheimnis- und verhängnisvollen Affäre folgte ein familiärer Flächenbrand. In ihrem neuen Roman erzählt Karen Duve gnadenlos realistisch und mit trockenem Humor von der Liebes- und Lebenskatastrophe der Annette von Droste-Hülshoff, die sie ein Leben lang begleiten sollte. „Erschütternd, bei aller Leichtigkeit der Lektüre, die buchstäbliche wie psychische Einschnürung des weiblichen Lebens in einer Epoche, die als bürgerlicher Aufbruch gilt“, notierte Elke Schmitter im „Spiegel“ über Duves Roman.

Karen Duve, 1961 in Hamburg geboren, lebt in der Märkischen Schweiz. Ihr Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Ihre Romane „Regenroman“ (1999), „Dies ist kein Liebeslied“ (2002), „Die entführte Prinzessin“ (2005) und „Taxi“ (2008) waren Bestseller und sind in 14 Sprachen übersetzt worden. 2011 erschien ihr Selbstversuch „Anständig essen“, 2014 ihre Streitschrift „Warum die Sache schiefgeht“. Die Verfilmung ihres Romans „Taxi“ kam 2015 in die Kinos. Zuletzt sorgte sie mit ihrem Roman „Macht“ für Aufruhr und wurde mit dem Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor (2017) ausgezeichnet.

Die Lesung mit Karen Duve am Donnerstag, 22. November, im Videum in Meersburg findet in einer Kooperation mit der literarischen Gesellschaft Forum Allmende (Konstanz) statt. Vorstandsmitglied Waltraut Liebl-Kopitzki wird den Abend moderieren.