„Voll-Weiber“ ziehen Besucher an

Pralles Leben hat Einzug gehalten in die Galerie Bodenseekreis am Meersburger Schlossplatz. Mit einer sehr lebendigen Vernissage hat das Team der Galerie Bodenseekreis in die neue Ausstellung eingeführt. Die „Voll-Weiber – Monströse Schönheiten“ des Überlinger Künstlers Bernhard Huber stießen auf große Resonanz. Neben Landrat Lothar Wölfle und Galerieleiterin Heike Frommer war auch der langjährige Schlossschulleiter Bernhard Bueb gekommen, die Persönlichkeit seines Lehrerkollegen zu skizzieren. Der Besucherandrang zur Vernissagefeier war so groß, dass der Spiegelsaal des Neuen Schlosses aus allen Nähten zu platzen schien.

Das Bild, das Lothar Wölfle und Bernhard Bueb von der Künstlerperson zeichnten, war facettenreich. Es ist das Bild eines gebürtigen Schwarzwälders mit den Lieblingsschulfächern Kunst und Deutsch, der sonst nur wenig Interesse am Schulischen hat. Dass eben dieser junge Mann später als Kunsterzieher und Lehrer in der Schlossschule unterrichtet, hätte so sicher niemand vermutet. Dass er die Anregungen seiner Schüler ernstgenommen und seinen Schülern, statt traditionellem Frontalunterricht, „Atelieratmosphäre“ geboten hat, wie der frühere Rektor erzählte, schien den Vernissagebesuchern schlüssig. Für Lacher sorgten Buebs Umschreibungen von einem gesellig-intellektuellen Huber, der mit „nicht zugelassenem, auffälligen Jaguar“ durch Salem brauste und Hühner hielt.

Die Warnung von Schriftsteller Max Frisch, Genies und Künstler solle man nur außerhalb der Geschäftszeiten aufsuchen, trifft auf den „bürgerlichen Bohème“ nicht zu, da war sich sein früherer Rektor sicher. Ebenfalls stand für ihn fest, dass es „kaum eine Wohnung der Salemer gehobenen Kaste gegeben habe, in der kein Huber hing“.

In das Werk Hubers einzuführen oblag der Leiterin Galerie Bodenseekreis, Heike Frommer. Auf ein „süffisantes Spiel“ mit den Schönheitsidealen der Renaissance bereitete sie die Gäste vor. „Wer einer Huber’schen Dame in die Augen schaut, bleibt verwirrt zurück“, betonte sie die Macht der ikonenhaft anmutenden „Vollweiber“, die der Maler in einer Technik darstelle, die an mittelalterliche Tafelmalerei erinnere.

Schönheitsideale der Renaissance

Ähnlich lebendig wie die Kunst, die hinter den Türen des Roten Hauses auf die Besucher wartete, war das Rahmenprogramm. Argentinische Tangoklänge des Damenduos „Liaison tangonale“ und entsprechend anmutig dargebotener Tanz von dem Tübinger Tanzpaar Heike Geiger und Urban Schuhmacher.

Dralle Körper inmitten farbiger Fülle dominieren die meist großformatigen Arbeiten des studierten Malers und Grafikers. Irritierend eindringliche Blicke, satte Farben und Körper, die zuweilen tatsächlich den Rahmen sprengen, ziehen die Betrachter in ihren Bann.

Bis zum 1. November sind die „Vollweiber – Monströse Schönheiten“ des Überlinger Künstlers Bernhard Huber im Roten Haus zu sehen. Die Galerie ist geöffnet von Dienstag bis Sonntag und feiertags zwischen 11 und 17 Uhr.