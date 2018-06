Volkshochschule spaziert in Meersburg auf den Spuren der Droste

Die Volkshochschule Bodenseekreis geht am Freitag, 18. Juli, auf einen Literaturspaziergang. Von 19 bis 21.15 können die Teilnehmer gemeinsam mit Angelika Hermann der Literatur Annette von Droste-Hülshoffs auf Schritt und Tritt folgen. Zu sehen sind all jene Orte, die mit der größten Dichterin Deutschlands eng verbunden sind. Zusammen mit ihren Gedichten und Ausschnitten aus Briefen, die am Entstehungsort gelesen werden, soll das Leben von Droste-Hülshoff erlebbar und nachvollziehbar werden. So werden die schönsten Ausblicke über den See, die Weinberge und die Meersburg mit Originalzeugnissen der Dichterin verbunden. Der Spaziergang findet bei jedem Wetter statt. Treffpunkt ist am Marktplatz in der Oberstadt vor dem Hotel Löwen.

Eine Anmeldung ist erforderlich bei der VHS-Zentrale unter Telefon 07541 / 2045468 oder unter

www.vhs-bodenseekreis.de