Vineum Bodensee präsentiert „Eurydike und Orpheus“

Es gibt wieder Kultur unterm Dach im Vineum Bodensee. Auf dem Spielplan steht „Eurydike und Orpheus“, ein literarisch-musikalischer Abend mit Elke Wollmann für Gesang und Text und mit Béatrice Kahl am Klavier. Elke Wollmann sucht nach Antworten. Sie umkreist den Mythos mit Texten aus verschiedenen Jahrhunderten und vertieft sich dabei – entgegen der jahrtausendealten Konvention – auf die Persönlichkeit Eurydikes.Wie steht es mit ihren Gedanken und Gefühlen? Immer wieder hat es in der jüngeren Literaturgeschichte Annäherungen an diese Frage gegeben – von Rainer Maria Rilke über Ingeborg Bachmann bis zu Elfriede Jelinek. Béatrice Kahl interpretiert Auszüge aus der Oper „Orpheus und Eurydike“ von Christoph Willibald Gluck als Jazz-Soul-Pop Pianistin in ihrer ganz eigenen Art. Gemeinsam begibt sich das Duo auf eine Assoziationsreise und landet auch bei Tom Waits, The Police und Herbert Grönemeyer. Los geht’s mit „Eurydike und Orpheus“, am Samstag, 5. März, um 19 Uhr. Ab 18 Uhr gibt es bereits einen „Meersecco Empfang“ von Soroptimist International mit freundlicher Unterstützung des Winzerverein Meersburg. Eine Spendegeht an KARO e.V. Der Eintritt kostet 17 Euro und 12 Euro ermäßigt. Die Ticketreservierung ist möglich bei Vineum Bodensee, Vorburggasse 11, in Meersburg unter der Telefonnummer 07532 / 44 02 60 oder per E-Mail an info@vineum-bodensee.de.