Vineum Bodensee feiert zweiten Geburtstag

Das Vineum Bodensee wird am Sonntag, 29. Juli, zwei Jahre alt. Anlässlich des Geburtstags bietet das Vineum um 11 und um 15 Uhr offene Führungen an. Besucher können auch an einem Quiz teilnehmen. Um 18 Uhr wird außerdem der Heimatfilm „Die Fischerin vom Bodensee“ aus dem Jahr 1956 gezeigt. Peter Schmidt wird vor der Aufführung des Films eine kurze Einführung geben.

Vor genau zwei Jahren wurde das „Vineum Bodensee – Haus für Wein, Kultur und Geschichte“ eröffnet. Mehrere Tausend Besucher waren und sind seither vom Museum für alle Sinne in Meersburg begeistert, wie das Vineum in einer Pressemitteilung schreibt. Grund genug, den zweiten Geburtstag mit allen Besuchern zu feiern. Der Eintritt ist frei. Die Führungen kosten zwei Euro pro Person. Wer den Heimatfilm „Die Fischerin vom Bodensee“ im Veranstaltungssaal sehen möchte, bezahlt fünf Euro.

Für alle Rätselfreunde liegt ein „Vineum-Bodensee-Quiz“ an der Kasse bereit. Alle Teilnehmer erhalten ein Plakat der Meersburger Luftaufnahme von Michael Häfner.

Bereits am Freitag, 27. Juli, lädt das Vineum zu einem Chansonkabarett-Abend mit Tom Haydn (Gesang), Norbert Nagel (Saxofon, Klarinette, Flöte) und Michael Flügel (Klavier) ein. Beginn im Veranstaltungssaal ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt zehn Euro.