Viermal aufs Treppchen

Beim traditionellen Huckepack-Pokalturnen in Überlingen am Ried haben die die Turnerinnen des TuS Meersburg und ihre Begleiter am Sonntag reichlich Jubel erhalten. In diesem Wettkampf des Hegau-Bodensee Turngaus treten immer zwei Turnerinnen gemeinsam an und zeigen Pflichtübungen am Reck und Sprung sowie eine gemeinsam geturnte Bodenkür nach Musik.

Im Wettkampf 2 der Jahrgänge 2005 und jünger kamen Isabella Lang und Florence Koch auf den undankbaren vierten Platz mit nur 0,33 Punkten Abstand zum Treppchen. Im Wettkampf 3 der Jahrgänge 2002 und jünger traten 13 Paare an. Hier erhielten Johanna Michel und Hannah Schöning die zweitbeste Bodenwertung, hatten aber Pech am Sprung. Lina Dietrich und Miriam Scheffold, die jüngsten Meersburgerinnen in diesem Wettkampf, belegten den siebten Platz.

Aufs Treppchen durften Katharina Häußler und Carina Usbeck (dritter Platz) und Elissa Lang und Matea Matkovic (zweiter Platz). Im Wettkampf 5 der jüngeren Gauliga-Turnerinnen turnten Enija Ikanovic und Emily Tschaut und durften aufs Treppchen (dritter Platz von 11 Paaren). In der Gauliga ließen Clara Scheffold und Alessandra Tschaut mit ihren hervorragend präsentierten Übungen den Mitbewerberinnen keine Chance, belegten Platz eins und holten sich den großen Pokal. Alle Trainerinnen und Betreuer freuten sich mit ihren Turnmädels, besonders Anna Mundt, die die Bodenübungen zusammengestellt und mit den Turnerinnen einstudiert hatte.