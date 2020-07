Verwirrt hinterm Steuer

Eine 79-jährige Frau hat am Mittwoch in der Torenstraße in Meersburg ihr Auto offenbar nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Sie fiel durch ihre Fahrweise auf, als sie die Einfahrt in ein Grundstück verpasste. Sie wendete auf der Straße und ließ dabei laut Zeugen den Motor mehrfach unter Vollgas aufheulen. Nachdem sie mit großer Mühe umgedreht hatte, verpasste sie beim Einparken die Parkbegrenzung und fuhr über diese hinaus auf eine Wiese. Daraufhin setzte die Frau zurück und streifte beim erneuten Parkversuch einen links neben ihr geparkten Wagen. Beim Aussteigen schlug sie die Türe gegen das Fahrzeug, sodass sie an diesem insgesamt einen Sachschaden von etwa 1000 Euro verursachte. Die 79-Jährige schaute sich die Beschädigungen kurz an und verschwand dann in einer Praxis. Durch Zeugen wurde die Polizei verständigt, welche die Frau in der Praxis antreffen konnte. Hierbei machte die 79-Jährige einen verwirrten Eindruck, weshalb nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft der Führerschein der Frau beschlagnahmt wurde. Sie gelangt nun wegen Verkehrsunfallflucht zur Anzeige, außerdem wird ihre Eignung zur Teilnahme am Straßenverkehr überprüft.

