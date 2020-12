Versuchter Betrug bei Sportverein

Opfer eines versuchten Betrugs ist ein ortsansässiger Sportverein am Mittwochvormittag geworden. Der Kassierer des Vereins erhielt laut Polizei eine Email, die augenscheinlich vom Vereinsvorsitzenden stammte. In der Mail sei er beauftragt worden, eine Überweisung für die angebliche Anschaffung von Materialien zu veranlassen, was der Geschädigte in gutem Glauben auch tat.

Kurze Zeit später kamen laut Polizei dem 54-Jährigen jedoch Zweifel und er fragte beim Vorsitzenden nach. Hier sei festgestellt worden, dass Unbekannte offenbar das Mailkonto gehackt und so die Forderung mutmaßlich in Betrugsabsicht gestellt hatten. Dem beauftragten Geldinstitut gelang es, den angewiesenen Betrag rechtzeitig zurückzubuchen, sodass nach jetzigem Kenntnisstand kein finanzieller Schaden entstanden ist. Die Polizei ermittele nun wegen versuchten Betrugs und weist in diesem Zusammenhang auf derartige Betrugsmaschen unter dem Fachbegriff „CEO-Fraud“ hin. Informationen dazu und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-Dberatung.de