Versorgungslücken sollen geschlossen werden

Zu einer Informationsveranstaltung zur kommunalen Breitbandversorgung haben die Bürgermeister von Meersburg, Uhldingen-Mühlhofen, Hagnau, Stetten und Daisendorf zusammen mit der Kommunikationstechnik GmbH tkt am Montagabend ins Sommertal geladen. Ihr erklärtes Ziel war es, in einem gemeinsamen Schulterschluss die Versorgungslücken innerhalb des Gemeindeverwaltungsverbandes bis zum Herbst 2017 zu schließen. Die geschätzten Gesamtkosten für den dafür von tkt-Geschäftsführer Harald Heinze vorgeschlagenen FTTC (Fibre to the corb)-Ausbau per Glasfaserkabel bis zum Gehweg des Teilnehmers liegen derzeit netto bei rund 2,1 Millionen Euro. 900000 Euro Fördermittel werden anvisiert. Den rund 70 Besuchern lag in der anschließenden Fragerunde neben den späteren Kosten vor allem die Verlässlichkeit von Internetzugang und Telefon am Herzen.

Die Rücklaufquote zur Frage nach dem Bedarf von schnellerem Internet mit mehr als 25 Megabit pro Sekunde (mbit/s) im GVV war groß und deckte sich weitgehend mit der Bedarfsanalyse, wonach vor allem Baitenhausen, Schiggendorf und Riedetsweiler sowie Teile Daisendorfs Defizite im Breitbandbereich aufweisen. Hagnau sowie der Kernort Meersburgs seien gut versorgt, nur entlang des Sees und in den zersiedelten Außenbereich Meersburgs muss laut tkt nachgerüstet werden.

Dort wollen die Kommunen nun selbst tätig werden und ein Passivnetz erstellen lassen, um es dann anschließend als Eigentümer einem möglichst regionalen Betreiber zur Verfügung zu stellen. Die finanziellen Mittel sind dafür schon fest eingeplant, müssen allerdings noch in den nächsten Wochen von den einzelnen Ratsgremien beschlossen werden. Der Appell von Stettens Bürgermeister Daniel Heß richtete sich deshalb an die anwesenden Ratsmitglieder, entsprechend positiv zu votieren.

Ein „Fehler im System“

Dass der fehlende Lückenschluss für die Kommunen trotzdem nicht so einfach ist, darauf machte Meersburgs Bürgermeister Martin Brütsch aufmerksam. Er verwies auf einen „Fehler im System“. Zwar seien die Gemeinden gesetzlich verpflichtet, zunächst die beiden vorhandenen Betreiber Telekom und Kabel BW diesbezüglich anzufragen. Von dort gebe es aber nur unverbindliche Antworten zu den für sie unwirtschaftlichen Gebieten, sodass sich die GVV-Mitglieder selbst in der Pflicht sähen, um alle Bürger und Gewerbebetriebe vor Ort zukunftsfähig zu machen.

Gezahlt werden muss je nach Streckenlänge und Bedarf. So liegt die Hauptlast bei Uhldingen-Mühlhofen mit geplanten Ausgaben von 880000 Euro sowie Meersburg mit anteilig 548000 Euro. Auf Daisendorf entfallen demnach 183000 Euro und 132000 Euro auf Stetten. Alle vier Gemeindevertreter signalisierten Entschlossenheit und hatten die notwendigen Gelder zumindest teilweise fest in den Haushaltsplan 2015 integriert.

Die Zuhörer zeigten sich vorsichtig. Wie ein Meersburger Geschäftsmann wollte eine Besucherin aus Schiggendorf in Bezug auf das geplante Glasfasernetz und das damit verbundene Telefonieren über Computernetzwerke (Voice over IP) sicher sein, dass ihre Möglichkeit zu telefonieren erhalten bleibe, was ihr zugesichert wurde.

Rechtzeitig kündigen

Wie sie mit ihren bestehenden Verträgen umgehen sollte, wollte die Frau noch wissen. Heinze erklärte, jeder Endverbraucher sei selbst gefordert, auf gute Versprechungen vonseiten der bisherigen Betreiber nicht hereinzufallen und gegebenenfalls rechtzeitig zu kündigen. „Unwesentlich höhere Kosten bei höherer Qualität“ stellte Heinze für das interkommunal getragene neue FTTC-Netz in Aussicht.

Dass die Telekom die Möglichkeit habe, in die bereits gestartete Ausbaumaßnahme „reinzugrätschen“ und so bereits getätigte Investitionen zunichtezumachen, wie Stettens Bürgermeister befürchtete, dafür gab er zumindest teilweise Entwarnung. Das werde momentan rechtssicher gemacht, unterstrich der Experte und verwies auf ein aktuelles Urteil der Bundesnetzagentur, worin es der Telekom im Mainz-Kinzig Kreis untersagt worden sei, entsprechend zu agieren.