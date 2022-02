Verkehrsbehinderungen auf der B 31 zwischen Meersburg und Oberuhldingen

Auf der Bundesstraße B 31 kommt es bis voraussichtlich Freitag, 4. März, montags bis freitags zwischen Meersburg und Oberuhldingen, immer wieder zu Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen. Grund hierfür sind laut Pressemitteilung des Landratsamts Bodenseekreis Arbeiten an den Schutzplanken im vierspurigen Fahrbahnbereich. Der Verkehr wird hier auf jeweils eine Spur reduziert und mit reduzierter Geschwindigkeit an der Arbeitsstelle vorbeigeführt.