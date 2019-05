Vater und Sohn verprügeln Zusteller

Opfer einer Körperverletzung ist der 55-jährige Fahrer eines Zustelldienstes am Mittwoch gegen 14.45 Uhr in Harlachen geworden. Der Mann hatte den Privatweg eines Anwesens befahren, um eine Sendung zuzustellen, und war daraufhin von dem Grundstückseigner und dessen Sohn zur Rede gestellt worden. Den Angaben des 55-Jährigen zufolge sei er dann nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung von den beiden Männern zu Boden gestoßen und getreten worden. Hierdurch habe er leichte Verletzungen am Kopf und an den Armen davongetragen. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt nun gegen die beiden Männer wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung.