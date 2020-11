Vandale zersticht zwei Autoreifen

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Reifen an einem Auto zerstochen. Wie die Polizei mitteilt, war der Wagen in der Hauptstraße in Stetten vor einem Wohnhaus abgestellt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Hinweise zur Tat oder zum Täter an den Polizeiposten Meersburg, Telefon 07532 / 434 43.