Unfallflucht in Meersburg

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstag gegen 14.50 Uhr in Meersburg in der Deisendorfer Straße auf dem Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes gekommen. Ein dunkelblauer SUV mit ausländischer, laut Polizei eventuell polnischer Zulassung, touchierte beim Rückwärtsfahren einen geparkten Porsche. An diesem entstand ein Schaden von einigen Hundert Euro. Personen, die weitere Angaben zu dem flüchtigen SUV machen können, werden gebeten sich mit dem Polizei unter 07551 / 80 40 in Verbindung zu setzen.