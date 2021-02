Den Unfallverursacher sucht die Polizei, nachdem am Freitag zwischen 10 und 11 Uhr ein Metallgartenzaun sowie ein Standrohr in der Pfefferhardtstraße, Ecke Meersburger Straße, angefahren wurden. Mutmaßlich verursachte der Fahrer eines Sattelzugs den Unfall. Gegen 10.30 Uhr wurde in Tatortnähe ein Lkw mit schwarzer Plane und einem abgebildeten Gabelstapler gesichtet, teilt die Polizei mit.

Hinweise bitte an die Telefonnummer 07532 / 434 43 geben