Unbekannter zerkratzt Auto

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Montag einen in der Hans-Dieter-Straße in Meersburg geparkten Fiat Punto zerkratzt, teilt die Polizei mit. Der Schaden: mehrere Hundert Euro

Hinweise nimmt der Polizeiposten Meersburg unter Telefon 07532 / 434 43 entgegen.