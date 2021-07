Ein unbekannter Taschendieb hat am Montag zwischen 9.45 Uhr und 10.30 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Bahnhofstraße in Uhldingen-Mühlhofen den Geldbeutel einer 58-Jährigen gestohlen. Das Portemonnaie lag während des Einkaufs in einer Tasche unbeaufsichtigt im Einkaufswagen.