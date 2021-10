Unbekannte zündeln herum

Unbekannte haben zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen in der Linzgaustraße und der Straße „In den Auen“ in Uhldingen-Mühlhofen Sachschaden angerichtet.

Die Täter zündeten nach Angaben der Polizei eine Mülltonne im Hinterhof einer Schule an und versuchten offensichtlich darüber hinaus in der Linzgaustraße eine Straßenlaterne, eine Nissenleuchte einer dortigen Baustelle und ein Zaunelement eines Kindergartens in Brand zu setzen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich den ersten Erkenntnissen zufolge auf mehrere Hundert Euro.

Die Beamten des Polizeireviers Überlingen haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bitten unter Telefon 07551/8030 um sachdienliche Hinweise.