Unbekannte beschädigen Autos

Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 2 und 2.30 Uhr mehrere in der Aachstraße in Uhldingen-Mühlhofen abgestellte Autos beschädigt. Laut Polizei demolierten die Täter an einem BMW die Frontscheibenwischer, an einem Audi rissen sie die Scheibenwischer und einen Außenspiegel ab und zerkratzten die Beifahrertür. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro. Möglicherweise wurde noch ein drittes Fahrzeug beschädigt, die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.