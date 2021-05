Praktische Anregungen, Tipps und Erfahrungsaustausch gibt es in zwei kostenfreien Online-Vorträgen zum Thema „Umstellung von der Beikost zum Familientisch“ des Familientreffs Uhldingen-Mühlhofen. Sie finden am Dienstag, 18 Mai, um 20 Uhr und am Donnerstag, 20. Mai, um 9.30 Uhr statt.

In den Online-Vorträgen erklärt Ulrike Maier, Referentin der Landesinitiative Bewusste Kinderernährung (BeKi), wie man den Übergang von der Beikost zum Familientisch erleichtern kann und zeigt Fördermöglichkeiten, die das Thema Essen und Trinken für das Kind bietet. Der Vortrag am Donnerstag richtet sich an Eltern mit Kindern ab neun Monaten. Am Dienstag werden Eltern mit Kindern zwischen einem und drei Jahren beraten.

Die Veranstaltungen finden über Zoom statt und dauern jeweils etwa 90 Minuten. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an gabriele.waibel@bodenseekreis.de, den Zugangscode erhält man im Anschluss.