Ulrich Müller sieht das „vielfältige System“ in Gefahr

Die aktuelle Diskussion um die Einführung einer Gemeinschaftsschule (GMS) im Sommertal zieht weiter Kreise. Zunächst war es Norbert Zeller (SPD), Leiter der Stabstelle Gemeinschaftsschule im Kultusministerium, der am 23. April in der Sommertalschule über die neue Schulform informierte.

Am Donnerstagabend hatte nun der Landtagsabgeordnete Ulrich Müller mit dem CDU-Kreisverband zum Thema „Pro und Contra Gemeinschaftsschule“ in das Haus des Winzervereins geladen. Um auch die bestehenden Schularten wie Realschule (RS) und Gymnasium (Gym) mit einzubeziehen, waren die Überlinger Beratungslehrer Wolfgang Schmidt (Gym) und Erhard Holler (RS) ebenfalls eingeladen. Sie brachen eine Lanze für die von ihnen vertretenen Schulformen, zeigten sich aber durchaus offen für Neues.

Müller indes machte in seinem rund 40 Minuten langen Einführungsvortrag keinen Hehl aus seiner CDU-politisch geprägten Haltung gegen die geplante neue Bildungseinrichtung und für Beibehalten des für ihn bewährten, dreigliedrigen Schulsystems. Gerade das „vielfältige System“, das Müller wie der Kreisvorsitzende Lothar Fritz als erhaltenswerten Schatz darstellten, sei in Gefahr, geopfert zu werden. Menschen seien unterschiedlich, begründete Müller seine Sichtweise. „So unterschiedlich wie die Elternhäuser und Kinder sind, so unterschiedlich muss das Schulsystem sein“, so Müller weiter. Der CDU-Abgeordnete des Bodenseekreises, der sich selbst als „Spätzünder“ bezeichnet, setzt auf „breite soziale Streuung bei den beruflichen Schulen“ und auf „anerkannte Abschlüsse“.

Müllers Vergleich der GMS mit einem „100-Meter-Läufer ohne Stopp-Uhr“ wegen des fehlenden Sitzenbleibens in der GMS, brachte Sommertalschul-Rektor Jürgen Ritter auf den Plan. Sportlicher und pädagogischer Leistungsbegriff seien für den Pädagogen nicht identisch. Der Schulleiter lud Müller ein, seine Einrichtung „nach 15 Jahren doch noch einmal zu besuchen“. Dort könne der Abgeordnete sich davon überzeugen, wie gut die Integration behinderter Kinder sowie der leistungs- und altersdifferenzierte Unterricht bereits funktionierten. Ritter unterstrich, dem Trend weg von der Hauptschule müsse mit „neuen Lösungen im methodisch-didaktischen Bereich“ entsprochen werden – egal ob sich letztlich der neue Schultypus durchsetze oder eine neue Form der Realschule.

Hans Klein, Lehrer mit 30-jähriger Erfahrung an hessischen Gemeinschaftsschulen, verwahrte sich gegen die Behauptung des Berufsschullehrers Hans Jürgen Müller und dessen Kollegen Ewald Wetekamp vom „Arbeitskreis Schule und Bildung in BW“, das individualisierte Lernen in der GMS entwickle Kinder weg von demokratischer Erziehung oder die GMS sei Vehikel, um die Staatsaufgabe Schule und Bildung auszuhöhlen. Seine Kinder seien demokratiefähig, hätten nach GMS-Besuch studiert, so Klein, einer seiner Söhne sei im Studentenparlament.

Markus Schraff, Kreisvorsitzender Junge Union Bodensee, hingegen zeigte am eigenen, dritten Bildungsweg auf, wie wichtig es sei, das momentane Schulsystem beizubehalten. Als ehemaliger Stotterer habe erst dadurch die Möglichkeit bekommen, sich zu entwickeln, sagte er. Der 16-jährige Maximilian Eppler, stellvertretender Kreisvorsitzende der Jungen Union, wollte wissen, was bei einem Regierungswechsel mit der diskutierten Schulform passiere. „Wir werden keinen Schüler hängen lassen“, so die Antwort vom Landtagsabgeordneten Müller.