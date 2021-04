Uhldinger Pfahlbau-Marathon wird 2021 zur „LAUF:ZEIT“

Jedes Jahr im Frühling, wenn die Temperaturen steigen und die Natur Lust auf Bewegung im Freien macht, findet inmitten der aufblühenden Umgebung der Uhldinger Pfahlbau-Marathon statt. Um die Laufveranstaltung coronakonform stattfinden lassen zu können, wird er in diesem Jahr zur „LAUF:ZEIT“ Uhldingen-Mühlhofen und findet vom 8. bis 24. Mai statt. Laufbegeisterte und Nordic Walker können die zehn kilometerlange Strecke durch die Seeferiengemeinde bestreiten.

Getreu dem Motto jeder für sich und doch gemeinsam verbunden erfolgt durch die Echtzeitmessung ein Wettbewerb unter den Teilnehmern.

Der Veranstalter schreibt von einem recht idyllischen Streckenverlauf: Schon der Start am Hafen im Ortsteil Unteruhldingen mache Lust auf die bevorstehende Strecke. Am Pfahlbaumuseum vorbei führt die Strecke durch das Naturschutzgebiet der Seefelder Aach nach Oberuhldingen. Ein spektakulärer Ausblick erwartet die Teilnehmer, nach dem Passieren des Waldstückes, auf den See und die Basilika Birnau, bevor es zurück zum Uhldinger Hafen geht.

„Spaß an Bewegung in der Natur ist aktuell besonders wichtig, so haben wir ein Konzept entwickelt, welches die ,LAUF:ZEIT’ Uhldingen-Mühlhofen als kontaktfreies, sportliches Event ermöglicht“, verrät Manuel Dillmann aus dem Organisationsteam. „Aufgrund des Zeitraums von über zwei Wochen wird die Anzahl der Läufer, die sich gleichzeitig auf der Laufstrecke befinden, entzerrt“, so Dillmann weiter. „Alle Teilnehmer können sich ihre persönliche Laufzeit direkt nach dem Lauf online abrufen. Auch eine gemeinsame Teamwertung ist möglich, so kann trotz alleinigen Laufens eine gemeinsame Teamwertung erfolgen“, führt Manuel Dillmann aus.

Die Strecke ist für einen sportlichen Lauf über zehn Kilometer oder sanftes Nordic Walking geeignet. Kondition und Ausdauer werden aufgrund des Wegprofils benötigt. Für zwölf Euro können Laufbegeisterte ab 16 Jahren teilnehmen.