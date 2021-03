Uhldingen-Mühlhofen bietet Corona-Schnelltests an

Teststellen im Bodenseekreis

Viele Kommunen wollen kostenlose Schnelltests anbieten. Friedrichshafen bereitet derzeit ein Testzentrum vor, das voraussichtlich im Laufe der nächsten Woche in Betrieb gehen soll. „Bis dahin sind noch zahlreiche organisatorische, logistische, personelle und finanzielle Fragen zu klären“, teilt Pressesprecherin Monika Blank mit. Bislang richtet sich das kommunale Testzentrum, in dem die Johanniter die Tests abnehmen, nur an Lehrkräfte und Kita-Personal.

Überlingen richtet mit dem DRK-Ortsverein ein Testzentrum in der Wiestorsporthalle ein. Los geht es dort am Samstag, 13. März. Die Helfer des DRK-Kreisverbands Bodenseekreis unterstützen bei Schnelltestungen laut Geschäftsführer Jörg Kuon bislang auch die Ortsvereine Deggenhausertal, Immenstaad, Meersburg, Salemertal, Uhldingen-Mühlhofen, Tettnang, Kressbronn, Pfullendorf und Illmensee.

Der DRK-Kreisverband hat in den vergangenen Wochen 91 Rotkreuzhelfer in die Abnahme von Schnelltests eingewiesen. „Darüber hinaus haben wir in den verschiedenen Kommunen bislang 93 ,Tester’ qualifiziert, sagt Kuon. Neben Soldaten der Bundeswehr handle es sich vornehmlich um Lehrer, Erzieher und kommunale Angestellte, damit diese in Pflegeheimen (Bundeswehr), Schulen und Kindergärten Schnelltests vornehmen können.

Die Abläufe sind unterschiedlich. Teilweise geht es ohne Anmeldung, teilweise nur mit Anmeldung. „Die Abläufe werden vor Ort den Gegebenheiten angepasst“, sagt Kuon.