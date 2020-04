Uhldingen-Mühlhofens künftiger Bürgermeister: „Ich habe gerne Kontakt zu den Leuten“

Zur Person

Dominik Männle stammt aus Gengenbach in der Ortenau, ist 37 Jahre alt, verheiratet und hat eine Tochter. An der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl hat er einen Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt (FH) gemacht und danach zwei Jahre in der Stadtverwaltung von Remseck bei Stuttgart gearbeitet. Seit 2009 ist er am Landratsamt des Bodenseekreises, zunächst als Projektleiter für das Projekt neues Finanzwesen. Seit 2013 ist er Amtsleiter der Kreiskämmerei und Chef von 30 Mitarbeitern. Die Sachgebiete der Kreiskämmerei sind neben der Kreiskasse auch die Vollstreckungsbehörde. Am 7. Juni tritt er sein neues Amt im Rathaus der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen an. In seiner Freizeit arbeitet Dominik Männle gerne im Garten, spielt Tuba im Musikverein Daisendorf-Stetten und backt leidenschaftlich gern Torten. Im Winter fährt er Ski.