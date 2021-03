Überholmanöver endet im Graben

Auf etwa 11 000 Euro wird der Sachschaden im polizeilichen Bericht beziffert, der am Donnerstag gegen 17.30 Uhr bei einem Unfall in der Mühlhofer Straße in Meersburg entstanden ist. Ein 56-jähriger Skoda-Fahrer erkannte nicht, dass die vor ihm fahrende 51-jährige VW-Lenkerin nach links in einen Feldweg abbiegen wollte und setzte zum Überholen an. Beim Abbiegevorgang kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, sodass der Wagen des 56-Jährigen abgewiesen wurde und im Graben zum Stehen kam. Die Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt. Während der Wagen des Mannes nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, fiel der Sachschaden am VW mit etwa 1000 Euro geringer aus.