Feuer in Meersburg: Einsatzkräfte finden tote Person in Wohnung

Die Feuerwehr Meersburg hat am Freitagnachmittag ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung gelöscht. Wie die Polizei bestätigt, fanden die Einsatzkräfte in der Wohnung eine Leiche. Seit dem frühen Abend ist der Kriminaldauerdienst vor Ort, erklärt Polizeipressesprecher Oliver Weißflog. „Für die Kollegen gilt es nun zu klären, wer die tote Person überhaupt ist und wie sie zu Tode kam.“

Weitere Informationen zum Brand gibt das Polizeipräsidium Ravensburg im Verlauf des Abends bekannt.