Tannenhag-Schüler stellen ihre Kunstwerke in Meersburg aus

„Bild trifft Skulptur“ heißt die aktuelle Ausstellung im Augustinum Meersburg. Vier Wochen lang werden die Werke von jungen Künstlern im Galeriegang zu sehen sein. Das Besondere: es sind Schüler der Friedrichshafener Tannenhag-Schule, dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung im Bodenseekreis. Die Vernissage fand im Theatersaal der Seniorenresidenz statt.

„Kunst bewusst und differenziert erleben und diese mitgestalten“ – unter diesem Aspekt entstand an der Tannenhag-Schule eine neue, künstlerische Kombination zwischen Skulptur und Bild. „Jedes Werk steht für sich und dennoch sind es Partner“, sagt Marc Hoher, Kunstlehrer der Schule. Erstmalig stellen die Schüler in der Meersburger Seniorenresidenz ihre Werke aus und das Interesse der Besucher ist enorm. Bereits am selben Abend waren fast alle Bilder und Skulpturen verkauft. „Die Einnahmen werden wir wieder für die Schüler verwenden“, sagt Schulleiter Gerold Ehinger.

Doch das Geld sei nicht so wichtig, räumt er ein. Wichtiger sei, die Anerkennung, die die Schüler mit der Präsentation ihre Werke an einem solchen Ort erfahren würden. Die Wertschätzung begann bereits bei der feierlichen Eröffnung der Ausstellung. Das Schulorchester der Tannenhag-Schule in Kooperation mit der Musikschule Friedrichshafen unter der Leitung von Sigrun Meschenmoser eröffneten den Abend. Kirsten Franke, Kulturreferentin des Augustinum, und Kunstlehrer Marc Hoher führten im Anschluss in die Ausstellung ein.

„Der Auslöser war ein Bild von Max Liebermann“, erklärt der Pädagoge. Die Idee, mit den Schülern Skulpturen zu schaffen, habe er schon lange im Vorfeld gehabt und mit dem Gemälde „Junge auf Pferd“, sei aus der Idee ein Projekt geworden. Nach diesem Bild habe man sich von der Zweidimensionalität schrittweise zur Dreidimensionalität vorgearbeitet. In diesem Fall entstand eine „Pferdebronze“, genaugenommen eine Gipsfigur, die farblich wie eine Bronze gestaltet wurde. Selbst der Hauch Grünspan fehlt nicht.

Andere Schüler zeichneten ihre Bilder selbst und entwarfen danach ein 3-D-Modell von beispielsweise Schiffen oder Fischen. Sie haben Gips mit Händen und Spachtel bearbeitet, aber auch viele andere Materialien wie Holz, Leinwand oder Papier verwendet und ihre Bilder beispielsweise mit flüssigem Wachs konserviert. Das Thema wählten die Schüler. „Ich habe zwar mit Rat zur Seite gestanden, wie man was umsetzen kann, aber die Künstler sind unsere Schüler“, betont Marc Hoher. An dem Kunstprojekt war die gesamte Schule beteiligt – Kinder des Schulkindergartens bis hin zur Berufsschulstufe.

Im Galeriegang zeigt sich heute eine sehenswerte, bunte Mischung, bei der so manches Werk auch in einer Kunstgalerie stehen könnte. Die Ausstellung ist noch bis zum Freitag, 20. April, im Augustinum zu sehen.