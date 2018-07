Streitfall: Richtfunk auf dem Schuldach

Im Ratssaal waren alle Plätze besetzt. Der Elternbeirat der Sommertalschule hatte dazu aufgerufen. Auch Rektor Jürgen Ritter war gekommen, zu hören, was genau sich hinter der Funkverbindung zwischen Rathaus und Schule verberge. Bürgermeister Martin Brütsch wollte einen Zwischenbericht abgeben wegen der wiederholten Nachfragen Bettina Zimbers von „Strahlenschutz am Bodensee“, sowie eines Briefes des Elternbeirates.

Zwar hatte ein Informationsgespräch für Elternvertreter und Schulleitung am 1. Dezember vergangenen Jahres stattgefunden, doch die besorgten Eltern wollten nun Genaueres erfahren. Ähnlich ging es einem Teil der Gemeinderäte, die am 14. Dezember von der neuen Verbindung erfahren hatten. „Die Informationen des Zwischenberichtes des Bürgermeisters inklusive technischer Eckdaten hörten sie laut Peter Schmidt (CDU) „heute zum ersten Mal“. Demnach sendet die Richtfunk-Antenne mit einer maximalen Leistung von 50 Milliwatt und liegt damit „weit unter dem gesetzlichen Höchstwert von 10 Watt“. Brütsch verglich die Anlage mit einem UKW-Sender. Vor allem wirtschaftliche, aber auch administrative Gründe nannte er als Ursache für die neue Art des Datenaustausches. Die Kosten sieht er nach 1,5 Jahren amortisiert. Ziel sei es, die Außenstellen wie Therme, Meersburg Tourismus oder aber Schule und Kindergarten effizienter mit dem Rathaus zu verbinden. Markus Waibel und Wilfried Wodsak von den Freien Wählern fragten sich, welche Datenmenge die Schule zu verschicken habe, die nicht per Mail versandt werden könnten. Außerdem halten sie das Internet für schlichtweg billiger. Der Bürgermeister verwies auf Zeiterfassung und Sicherheitsaspekte.

Heidrun Funk (Grüne) indes hält das Ganze für eine „Glaubensfrage“. Brütschs Vorschlag, einen Techniker zwecks Info in den Rat einzubestellen, werde an den Lebensgrundsätzen der Menschen grundsätzlich nichts ändern. Die Vertreter der Umweltgruppe, Monika Biemann und Wilfried Steiger (Umweltgruppe), bezogen sich auf Aussagen aus dem Bundesamt für Strahlenschutz, wonach Richtfunk nicht auf Schul- oder Krankenhausdächer gehöre. Sie beantragten die bereits laufenden Maßnahmen zu stoppen und Alternativen zu prüfen. Falls ihrem Antrag in der nächsten Sitzung nicht mehrheitlich zugestimmt werde, sollen die Arbeiten unterbrochen und noch einmal Gespräche mit allen Beteiligten geführt werden. (mw)