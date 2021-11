Streit um Butterbrezel eskaliert

Eine 74-jährige Frau hat am Dienstagmittag in einer Bäckerei in Meersburg mutmaßlich versucht, eine Butterbrezel zu stehlen. Sie griff, nachdem sie erwischt worden war, laut Polizei eine Verkäuferin an. Die Frau steckte die Backware bei kurzer Abwesenheit der 55-jährigen Angestellten in ihre Tasche. Ein Zeuge machte die Verkäuferin laut Bericht auf den Diebstahlsversuch aufmerksam.

Nachdem diese die Kundin aufforderte, die Butterbrezel zu bezahlen und ihr darüber hinaus auch ein Hausverbot erteilte, beglich die 74-Jährige zwar ihre Schuld.

Frau wird handgreiflich

Sie weigerte sich jedoch, die Bäckerei zu verlassen. Sie stieß die 55-Jährige mehrfach mit ihrem Gehstock. Der Polizeiposten ermittelt nun strafrechtlich gegen die 74-jährige Kundin.