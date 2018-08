Streit in Hagnau eskaliert

Ein 84-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf dem Radweg entlang der B 31 in Hagnau mit einem 55-jährigen MOuntainbike-Fahrer in Streit geraten. Das Ergebnis: Die Polizei ermittelt nun gegen den 84-Jährigen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und gegen den 55-Jährigen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Nach den Angaben des 84-jährigen Pedelec-Fahrers hatte er zunächst den Radweg von Meersburg kommend befahren und einen vorausfahrenden 55-jährigen Mountainbike-Fahrer überholen wollen. Als er sich in gleicher Höhe befand, habe dieser ihn zur Seite gestoßen, weshalb er mit seinem Zweirad stürzte. Der 84-Jährige nahm daraufhin die Verfolgung des 55-Jährigen auf, um dessen Personalien festzustellen, und konnte diesen auch im Bereich des Rosenweges wieder antreffen. Bei der anschließenden verbalen Auseinandersetzung der Radfahrer griff der Pedelec-Fahrer zu einem mitgeführten Pfefferspray und besprühte damit den Mountainbike-Fahrer, weil er befürchtete, dass dieser handgreiflich werde.