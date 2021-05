Straßenschild stürzt auf Frau

Einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort war wohl eine 57-jährige Fußgängerin, die am Dienstagmittag im Bereich der Seepromenade sturmbedingt leichte Verletzungen erlitt. Eine Warnbake mit einem Verkehrszeichen hielt den starken Böen des Windes nicht stand und kippte um. Dabei traf es die Frau, die den Bereich genau in dem Moment passierte, am Kopf. Sie wurde vor Ort vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt und suchte zur weiteren Behandlung später selbst ein Krankenhaus auf.