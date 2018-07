Straßensperrung sorgt bei den Meersburgern für Ärger

Die momentane Belags- und Brückensanierung der B31, die noch bis 27. Juli andauert, sorgt für Kummer. Viele Anwohner fühlten sich belästigt, weiß Wilfried Wodsak zu berichten. Auch Bürgermeister Martin Brütsch spricht von einer „unbefriedigenden Situation“ aufgrund des Umleitungsverkehrs über Meersburg. Die Kreisstraße in Richtung Daisendorf wird in dem Zuge mit saniert. Wodsak hält die Tatsache, dass bei einer Vollsperrung der K7783 der gesamte Verkehr durch die Stadt führe für „unzumutbar“. Es müsse ein Weg gefunden werden, ansonsten schließt der Freie Wähler „Meersburg 21“ nicht aus. Werner Endres (CDU) setzt auf eine Ampelanlage, die wenigstens am Abend einspurigen Verkehrsfluss ermögliche. Fraktionskollege Martin Brugger appelliert an Bürgereinsicht. Wenn am Wochenende gearbeitet werde, sollten sie Verständnis aufbringen. Schließlich könnten die Arbeiten so schneller abgeschlossen werden. Bürgermeister Martin Brütsch stellt eine Verbesserung in Aussicht. Gespräche mit dem Regierungspräsidium liefen bereits. Die Räte begrüßen die Möglichkeit, im Zuge der Arbeiten sowohl im Kurgebiet als auch im Wohngebiet Allmend/Fohrenberg den Fahrbahnbelag zu erneuern und gleichzeitig mit einem lärmarmen Splittmastix-Asphalt zu versehen. Die Mehrkosten von rund 30000 Euro für den lärmreduzierten Belag im Gebiet „Ob dem Hintereck“ wird der Investor des Augustinums, die Hesse Newman Capital, übernehmen. Die, für den restlichen Streckenabschnitt benötigten 15000 Euro sollen über die Photovoltaikanlage der Sommertalschule eingespart werden. (mw)