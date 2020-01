Stetter feierten 1969 ersten Umzug

Am Fasnetsdienstag, 25. Februar, findet in Stetten wieder der traditionelle Umzug der Narrenzunft Kleiekotzer statt. Gegründet wurde die Zunft im Jahr 1996. Die Geschichte der Fasnetsumzüge in Stetten reicht aber noch sehr viel länger zurück.

So gibt es bereits seit 1969 einen Fasnetsdienstagsumzug, der damals unter der Leitung von Renate Nothelfer mit ihrer Frauengruppe ins Leben gerufen worden ist. Den Anstoß dazu hatte Heinrich Krug gegeben, der vor der Gemeindereform Bürgermeister von Stetten war. „In Stetten hat es den Brauch gegeben“, sagt er, „dass am Fasnetsdienstag die Kinder maskiert von Haus zu Haus gesprungen sind und ein Sprüchlein aufgesagt haben, um damit Süßigkeiten zu erbitten.“ Das habe ihm nicht so gefallen, vor allem sei es ihm nicht recht gewesen, dass seine Kinder da auch dabei gewesen sind. „Ich wollte, dass alles etwas geordneter zugeht.“ Deshalb habe er sich an Renate Nothelfer gewandt, die in der Gemeinde eine Frauensportgruppe geleitet hat. Renate Nothelfer habe sich der Sache angenommen und so konnte 1969 zum ersten Mal ein kleiner Fasnetsumzug in Stetten stattfinden.

„Voraus ging eine Akkordeonspielerin, danach kamen kleine Kinder im Leiterwagen mit ihren Müttern“, erzählt Krug. Er selbst sei auch mitgelaufen, habe aber anfangs noch gebührenden Abstand zum Umzug gehalten. So wie auch die Einwohner von Stetten. Diese hätten dem Treiben anfänglich nur von ihren Fenstern aus zugesehen und sich gewundert, was da denn jetzt plötzlich los sei. Ihre Zurückhaltung haben er und seine Frau Lena aber dann schnell abgelegt. Eine eigene Fasnetsgruppe wurde ins Leben gerufen und in verschiedenen Kostümierungen zum Beispiel als Schneemänner oder mal als Clowns mitgelaufen.

Jedes Jahr sei der Umzug größer geworden, erinnern sich die Eheleute Lena und Heinrich Krug. Erst hätten die eigenen Vereine teilgenommen, später auch die Vereine aus den anderen Achstetter Teilorten und aus den Nachbargemeinden. Auch der Musikverein habe sich angeschlossen. Alle Gruppierungen hätten sich jedes Jahr neue Verkleidungen einfallen lassen und den einen oder anderen Wagen gestaltet. Auch die anfangs ganz kurze Umzugsstrecke sei im Laufe der Jahre immer länger geworden und es habe zeitweise auch noch einen Gegenzug gegeben.

„Da konnten wir uns gegenseitig zurufen und auch es wurde auch fleißig vor den örtlichen Gaststätten geschnäpselt“, erinnert sich Angela Bachteler, die die Organisation der Gruppe „Fleckleshäs“ vor 15 Jahren von ihren Eltern Lena und Heinrich Krug übernommen hat. Ab 1979 hat die kleine Fasnetsgruppe dann begonnen, sich die Fleckleshäs-Kostüme zu nähen. Viele davon hat Lena Krug selbst gemacht. „Das ist zwar viel Arbeit“, sagt Lena Krug, „aber man kann ganz süchtig danach werden.“ Am Anfang hätten sie zum Häs selbst gemachte Gipsmasken getragen, ergänzt Angela Bachteler. In den vergangenen Jahren seien diese aber nach und nach echten Holzmasken gewichen, die von Helmut Schneider aus Erbach angefertigt werden.

Die Fleckleshäs-Kostüme für neue Mitglieder werden meist immer noch von diesen selbst genäht, was eine ganz schöne Arbeit ist. Zuerst müssen 3500 Flecken aus Filz geschnitten werden, die dann mit der Nähmaschine versetzt auf die Jacken und Hosen aufgenäht werden. Zumindest beim Flecklesschneiden kämen auch die Männer zum Einsatz, so Bachteler.

Auch früher hat es nach den Umzügen eine Zusammenkunft und eine Kinderfasnet mit Musik und Spielen gegeben. Dazu gab es Kaffee und Kuchen und für die Schul- und Kindergartenkinder Wurst und Wecken, die von der Gemeinde spendiert worden sind. Gefeiert wurde, weil es noch keine Mehrzweckhalle gab, in der Schule.

Angela Bachteler freut sich, dass die Gruppe mittlerweile ziemlich konstant auf rund 25 Frauen, Männer und Kinder angewachsen ist. Die Einsätze während der närrischen Jahreszeit seien überschaubar, sagt sie. So würde neben dem Fasnetsumzug der Narrenzunft Kleiekotzer am Fasnetsdienstag nur noch ein Umzug in Eggingen besucht. Des Weiteren beteiligen sich die „Fleckleshäs“ am jährlichen Fasnetsgottesdienst in Stetten.

Heinrich und Lena Krug, waren in den vergangenen 50 Jahren immer mit Leidenschaft dabei und sind es trotz ihres Alters, 85 und 83 Jahre, immer noch. Erst seit dem vergangenen Jahr haben sie aufgehört, bei den Umzügen mitzulaufen. Beim Umzug aber als Zuschauer dabei zu sein und als Besucher beim Fasnetsgottesdienst, das lassen sie sich nicht nehmen. Lena und Heinrich Krug und ihre Tochter Angela Bachteler würden sich wünschen, dass die „Fleckleshäs“ noch viele Jahre weiterbestehen.