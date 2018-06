Sonett erhält 15000 Euro

Gleich zwei baden-württembergische Unternehmen haben den Nachhaltigkeitspreis der Internationalen Bodensee Konferenz (IBK) verliehen bekommen. Insgesamt waren 16 Firmen aus Baden-Württemberg, Bayern, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz nominiert. Die 36. Konferenz der Regierungschefs der IBK tagte im Neuen Schloss Meersburg.

Die Brauerei Clemens Härle aus Leutkirch, der Wasch- und Reinigungsmittelhersteller Sonett aus dem Deggenhausertal und Dorf-Installationstechnik aus Vorarlberg haben eine Auszeichnung für ihre nachhaltige Arbeitsweise bekommen. Den ersten Platz belegte das Unternehmen Sonett und erhält damit 15000 Euro. Überzeugt hatte der Waschmittelhersteller in Deggenhausen die Jury durch die schadstofffreien Produkte und dass das Unternehmen zu 100 Prozent regenerative Energie nutzt. Eigentlich hatten die Geschäftsführer Beate Oberdorfer und Gerhard Heid von Sonett schon gar nicht mehr geglaubt, dass sie gewinnen würden. „Als Härle den zweiten Platz gemacht hat, dachte ich, damit sind wir raus“, sagt Geschäftsführer Gerhard Heid. Er sieht in der Wahl der Jury ein klares Zeichen für ihre Unbefangenheit: „Das zeigt, dass sie nicht nach Regionen die Preise verteilt hat, sondern, dass es ihr wirklich um die Unternehmen ging“, sagt Heid.

Spende an Kinder- und Jugendhilfe

Beate Oberdorfer und Gerhard Heid vom Waschmittelhersteller Sonett, hatten sich schon vor der Gewinnerbekanntgabe überlegt, was sie mit dem Geld machen würden, falls sie gewinnen sollten. „Die kompletten 15000 Euro gehen an den Georgenhof nach Bambergen bei Überlingen“, sagt Beate Oberdorfer. Die stationäre Kinder- und Jugendhilfe unterstützt Kinder und Jugendliche in schwierigen Situationen.

Trotz des Erfolgs deutscher Unternehmen sieht Gerhard Heid in Schweizer Unternehmen ein Vorbild: „Wir haben noch enormes Aufholpotential in Deutschland, wenn man sieht, was in der Schweiz möglich ist.“ Obwohl zwei der drei Preisträger aus Deutschland kommen sieht Ernst Stocker, Vorsteher der Finanzdirektion des Kantons Zürich und Vorsitzender der IBK im Jahr 2016, die Schweizer beim Thema Nachhaltigkeit eine Nasenspitze vorn. „Der Pro-Kopf-Umsatz bei Bio-Lebensmitteln ist in der Schweiz doppelt so hoch wie in Deutschland“, sagt Stocker.

Der Leutkircher Getränkehersteller Gottfried Härle zeigte sich von der Auszeichnung mit dem zweiten Preis sichtlich überrascht: „Wir haben uns allein schon über die Nominierung gefreut, es waren aber auch sehr starke Unternehmen mitnominiert.“ Die Brauerei befindet sich in vierter Generation in Familienhand.

Härle beschäftigt heute rund 30 Mitarbeiter. Unter Nachhaltigkeit versteht Gottfried Härle nicht nur das wirtschaftliche ,sondern auch das ökologische Handeln. „Nahezu alle unsere Produkte stammen aus unserer Region – wie zum Beispiel Birnen, schwarze Johannisbeeren und natürlich Hopfen und Malz“ sagt der Unternehmer.

Der dritte Platz des Nachhaltigkeitspreises ist mit 3000 Euro dotiert, der zweite mit 8000 Euro. Was genau Gottfried Härle mit der Gewinnsumme machen wird, weiß er selbst noch nicht, klar ist für ihn jedoch, dass er das Geld spenden möchte. „Ich weiß nur noch nicht wohin, vielleicht spende ich es auch an mehrere Organisationen“, sagt er.

Nachhaltiges Wirtschaften trete zunehmend aber auch ins Bewusstsein der Deutschen, wie Baden-Württembergs Umweltminister, Franz Untersteller, bei der Preisübergabe betonte: „Die Kunden interessieren sich immer mehr dafür, wo und unter welchen Bedingungen die Produkte, die sie kaufen hergestellt werden“, so der Minister.