Sommerserenade zur Mozartzeit

Das traditionelle Sommerkonzert der Südwestdeutschen Mozartgesellschaft in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Hagnau und dem Internationalen Bankhaus Bodensee findet am Freitag, 9. Juli, und am Samstag, 10. Juli, um 19 Uhr auf der Open-Air-Bühne im Strandweg in Hagnau statt. Die aktuelle Corona-Verordnung hat die Veranstalter veranlasst, zwei Konzerte mit identischem Programm anzubieten. Bei schlechter Witterung werden die Konzerte ins Gwandhaus Hagnau verlegt. Es gastiert die Bläserharmonie München mit vier Bläsersolisten, die den großen Münchner Orchestern angehören. Es musizieren Maximilian Randlinger (Querflöte) Jussef Eisa (Klarinette), Martynas Sedbaras (Fagott) und Sebastian Taddei (Horn). Auf dem Programm stehen laut Vorschau Werke von Rossini, Franz Schubert und zum Schluss die Kassation KV 63 für Bläser von Wolfgang Amadeus Mozart. Für beide Konzerte sind Karten im Vorverkauf bei der Tourist-Information Hagnau für 28 Euro erhältlich. Bei den Konzerten gelten die aktuellen Hygienemaßnamen. Außerdem ist eine Registrierung der Gäste über die Luca App oder händisch erforderlich. Nach der Veranstaltung erhalten alle Besucher traditionell ein Glas Hagnauer Wein