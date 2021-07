Sommerkonzerte auf der Open-Air-Bühne in Hagnau

An drei Abenden im Juli und August jeweils um 19 Uhr finden auf der Open-Air-Bühne im Strandweg in Hagnau die klassischen Sommerkonzerte statt. Bei schlechter Witterung werden die Konzerte ins Gwandhaus verlegt, wie es in der Pressemitteilung heißt.

„Das stillvergnügte Streichquartett“ spielt am Montag, 26. Juli. „Ein Konzertprogramm mit einer breiten Palette leichter Klassik vom Barock bis zur Neuzeit mit dem MIANPI Quartett der Musikhochschule Freiburg“, so die Mitteilung. Das Ensemble ist international besetzt: Ipek Atila, 1. Violine stammt aus der Türkei, Minsue Kwon, 2. Violine ist in Südkorea zu Hause, die Bratschistin Paola Nieto kommt wie auch ihre Cellokollegin Ann Garde aus Frankreich.

„Von Bach zum Spanischen Flamenco“ ist das Motto am Freitag, 6. August. „Ein unterhaltsamer Liederabend in der seltenen Besetzung mit Sopran und Gitarre steht für das Hagnauer Publikum auf der Open-Air-Bühne bevor“, so die Mitteilung. Es gastieren Anna Lena Elbert, Sopran und Leonard Becker, Gitarre. Beide studierten an der Musikhochschule München.

Anna Lena Elbert war Preisträgerin bei der Deutschen Stiftung Musikleben. 2021 debütierte die junge Sopranistin an der Bayerischen Staatsoper. Der junge Gitarrist Leonard Becker, Mitglied des Tedesco-Quintett, wurde bei Franz Halász an der Musikhochschule München ausgebildet. Mit seinem Quintett gastiert er auf vielen internationalen Konzertbühnen.

In seiner Altersklasse gehört er zu den Besten seines Fachs. Die beiden Künstler bieten ein abwechslungsreiches Programm von der Klassik der Schubert-Zeit bis zum südamerikanischen Tango.

„Vom Barock zur Neuzeit“ heißt das Konzert am Freitag, 27. August. „Ein Konzert der Raritäten erleben die Besucher auf der Open-Air-Bühne in Hagnau“, so schreibt die Tourist-Information in der Pressemitteilung. Zu Gast ist der Akkordeonist Nepomuk Golding, der Meisterwerke der Barockmusik in Transkriptionen für klassisches Akkordeon bietet.

Der in Esslingen geborene Solist studierte an der Musikhochschule Trossingen bei Professor Hans Maier und gewann 2018 den ersten Preis beim Instrumentalwettbewerb in Hamburg und war Preisträger beim vierten Internationalen Akkordeonwettbewerb in Prag im Jahr 2018. Meisterwerke von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel, ursprünglich für Klavier geschrieben, werden in spannenden Transkriptionen für Akkordeon zur Aufführung kommen.