„Singing with a swing“ zurück in legendäre Ära

„Singing with a swing“ lautet das Motto am Samstag, 5. Februar 2022 um 19 Uhr im Vineum Bodensee in Meersburg. Bei Vintage Swing zu Gast sind die See Sisters and Brothers. Ihr Publikum nehmen sie mit auf eine Reise in die legendäre Swing-Ära. Die Karten kosten 17 und ermäßigt 15 Euro. Die Ticketreservierung ist möglich beim Vineum Bodensee unter Telefon 07532/440-26 02 63 2 oder per E-Mail an info@vineum-bodensee.de sowie bei der Gästeinformation Meersburg unter Telefon 07532/44 04 00 und per Mail an info@meersburg.de.

The Seesisters and Brothers bringen den Swing der 1930er und 40er nach Meersburg. Jacky (Janine Firges), Peggy (Dagmar Egger) und Grace (Siggi Juhas) lassen mit ihrem dreistimmigen „Closed Harmony“-Satzgesang die Zeit der ersten „Girl Groups“ wieder aufleben. Dabei laden die „Schwestern vom See“ zu einer Reise in die Ära der Eleganz und des Hollywood-Glamours. Begleitet werden sie von ihren „Brüdern“: An der Gitarre Mr. Lobitone (Lothar Binder) und am Bass Mr. Hucksley (Hartmut Heinzelmann). Die Schwestern und Brüder „swingen die Bühne“ gemeinsam seit 2015 und sorgten bereits im Februar 2019 für ausgelassene Stimmung im Vineum Bodensee, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Meersburg.

Für den Besuch von Kulturveranstaltungen gilt die 2 G+ Regel.