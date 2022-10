Silbermond kommen im Juni 2023 nach Meersburg

Nach Sarah Connor und Santiano steht nun auch fest, wer im Sommer 2023 das dritte Open-Air-Konzert auf dem Schlossplatz in Meersburg bestreiten wird. Sie stehen für Hymnen wie Symphonie, Durch die Nacht, Das Beste oder Irgendwas bleibt und haben kürzlich – knapp drei Jahre nach ihrem letzten Nummer-eins-Album – eine neue Single herausgebracht. Auf Auf heißt das neue Lied von Silbermond. Wenn die Band am 17. Juni 2023 live auf dem Schlossplatz auftreten wird, werden neben neuen ganz sicher auch einige der älteren Hits erklingen.

Nachdem Silbermond im vergangenen Sommer in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor Zehntausenden Fans im Rahmen ihrer Open Airs gespielt haben, möchte die Band im nächsten Jahr direkt an diese Konzertabende unter freiem Himmel anknüpfen. Eine Hallentournee wird es dazwischen nicht geben. Das Tourmotto „Auf Auf“ haben Silbermond, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist, nicht ohne Grund gewählt.

Konzerte für mehr Mut

Ebenso wie die zugehörige Single sollen die Konzerte Mut machen. „Wir möchten unseren Fans eine Auszeit im Kopf gönnen, schwere Gedanken wegspielen und gemeinsam nach vorne schauen“, erklärt die Frontfrau Stefanie Kloß. „Der Sommer hat uns so unglaublich viel Freude bereitet. Abend für Abend zusammenzukommen, in echt bei- und miteinander, sich in die Augen zu schauen und gemeinsam diese Momente zu teilen – darauf werden wir nicht wieder jahrelang warten“, so Kloß.

Der Ticketverkauf startet am 31. Oktober.