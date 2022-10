She’s the Boss spielen im Lamm

Die Band She’s the Boss spielen am Samstag, 8. Oktober, im Gasthaus Lamm in Stetten-Mühlheim. Das Quartett aus Albstadt spielt Rock-Klassiker der letzten fünf Jahrzehnte, vorwiegend aus den 1970er und 1980er Jahren, sowie einzelne eigene Songs. Die Band besteht aus Gitarrist Thomas Schaefer (Gosheim), Schlagzeuger Andreas Mayer (Nehren), Bassist Rainer Konzelmann (Truchtelfingen) und Frontfrau Mary Wild (Rangendingen), die auch Blockflöte und Bluesharp spielt. Karten gibt es im Vorverkauf oder an der Abendkasse, Gasthaus zum Lamm in Stetten. Telefon 0172 / 7265037.