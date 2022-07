Serenadenkonzert auf dem Schlosshof

Das Collegium Musicale spielt nach längerer Pause wieder ein Serenadenkonzert auf dem Stettener Schlosshof. Das Konzert findet am Samstag, 23. Juli, um 18 Uhr auf dem Schlosshof in Stetten a.k.M. statt. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert auf Sonntag zur selben Uhrzeit verschoben. Bei schlechtem Wetter am Sonntag kann auf die katholische Kirche ausgewichen werden.

Angeregt vom Förderverein ‚Attraktive Region Stetten a.k.M.‘, unter der Leitung von Fritz Pfeiffer, wieder Kunst und Kultur in der Öffentlichkeit zu präsentieren, habe das Collegium Musicale mit Elan die Vorbereitungen aufgenommen.

Schon in den Proben wurde laut Mitteilung mit viel Spaß und Spielfreude Altes und Neues ausprobiert, gemeinsames Musizieren wieder gepflegt und genossen. In hoffentlich lauer Sommernacht und vor eindrucksvoller Kulisse erwarte die Zuschauer auf dem Schlosshof in Stetten a.k.M. unter der Leitung von Christine Burkhart ein unterhaltsames Programm von Klassik über Romantik bis hin zur Moderne.

Es kommen Werke von Händel, Brahms, Purcell, Mussorgsky, Schostakowitsch, Vangelis und andere zur Aufführung.Für Erfrischungen in der Pause sorgt das Team des Fördervereins Zukunft für Kinder in Afrika. Das Konzert soll zugunsten des Verein Zukunft für Kinder in Afrika ausgerichtet werden. Der Eintritt ist frei. Spenden werden erbeten.