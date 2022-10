Seniorin übergibt nach Schockanruf hohen Geldbetrag

Eine Seniorin ist am 22. September Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden, wie die Polizei mitteilt. Eine Anruferin gaukelte der Frau vor, dass deren Tochter in Hagnau einen schweren Unfall verursacht habe und nun für den Tod einer Unfallbeteiligten verantwortlich sei. Die Tochter sitze seither in Untersuchungshaft. Als angebliche Kaution wurde ein fünfstelliger Euro-Betrag genannt, den die Seniorin zur Abwendung einer weiteren Haftstrafe an die Gerichtskasse zu bezahlen habe. Da die Kasse bereits geschlossen sei, komme ein Gerichtsmitarbeiter zu einem vereinbarten Treffpunkt. Durch die geschickte Gesprächsführung zweifelte die Frau nicht an den Angaben, woraufhin sie den Geldbetrag gegen 18.30 Uhr in der Straße „Unterer Schützenrain“ in Meersburg an den Unbekannten übergab.

Der angebliche Gerichtsdiener wird als etwa 50 Jahre alt, korpulent und etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Er hatte kurze, sehr helle Haare und dunkle Augenbrauen. Er war mit einem grauen Pullover sowie blauen Jeans bekleidet und trug einen Mundschutz. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Betrugs und bittet Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07541 / 70 10 zu melden. Tipps, wie man sich bei solchen Anrufen am besten verhält, gibt die Polizei online unter www.polizei-beratung.de.