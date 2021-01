Seniorin fällt (fast) auf Betrug herein

Einem aufmerksamen Bankangestellten ist es wohl zu verdanken, dass eine 79-jährige Frau aus dem Bereich Meersburg zu Beginn der Woche nicht auf die Masche perfider Betrüger hereingefallen ist. Wie die Polizei berichtet, unterrichtete sie ein unbekannter Mann telefonisch über einen scheinbaren Lotteriegewinn, für dessen Auszahlung sie einen dreistelligen Betrag als „Bearbeitungsgebühr“ bezahlen müsse. Voller Euphorie ging die Dame zu ihrer Bank, wo sie von einem Mitarbeiter auf den möglichen Betrug hingewiesen wurde und daraufhin die Polizei verständigte. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich vor derartigen Betrugsmaschen und rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen. „Sollten Sie oder einer Ihrer Angehörigen den Verdacht schöpfen, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, verständigen sie unverzüglich die Polizei. Diese berät sie kostenlos und vollkommen unabhängig zum weiteren Vorgehen“, so die Polizei in der Mitteilung.