Segmehl und Keller spielen in Schlosskirche Meersburg

Saxofonist Christian Segmehl, Florian Keller an der Trompete und Patrick Brugger an der Orgel geben am Sonntag, 27. September, ab 18 Uhr, ein festliches Konzert in der evangelischen Schlosskirche in Meersburg. Unterstützt werden sie von zwei namhaften Solisten aus der Region, wie der Veranstalter mitteilt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Zur Aufführungen gelangen nicht nur verschiedene Werke von Komponisten aus barocker Zeit, wie zum Beispiel von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel oder Heinrich Stölzel, sondern auch Werke unbekannter Komponisten aus der Romantik.

Christian Segmehl am Saxofon ist „Echo Klassik“-Preisträger und einer der gefragtesten Saxofonisten Deutschlands. Zusammen mit Florian Keller an der Trompete und Patrick Brugger an der Orgel, ebenso zwei namhafte Solisten der Region, bilden sie ein ungewöhnliches und zugleich interessantes Trio, dass einige musikalische Leckerbissen bereit hält.