„Schwäbische Zeitung“ verlost Karten fürs Schlossplatz Konzert

Open Airs in Meersburg stehen Ben Zucker am 3. Juni und Max Giesinger am 4. Juni auf dem Schlossplatz in Meersburg auf der Bühne. Los geht’s jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 59,90 Euro. Für die Open-Air-Konzerte in Meersburg verlost die „Schwäbische Zeitung“ jeweils dreimal zwei Karten. Wer Karten für Ben Zucker gewinnen möchte, ruft am Mittwoch, 25. Mai, zwischen 0 und 24 Uhr die Telefonnummer 01379 / 88 61 15 an und nennt das Lösungswort „Zucker“ (50 Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen). Wer gerne Max Giesinger erleben möchte, wählt ebenfallls am Mittwoch, 25. Mai, zwischen 0 und 24 Uhr die Telefonnummer 01379 / 88 62 15 (50 Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen) und nennt das Stichwort „Giesinger“. Die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Für die Abwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/ datenschutzhinweis